Раскрыта польза для здоровья вишнёвого сока

Борется с воспалением и болью при артрите. Всё потому, что в вишнёвом соке много антиоксидантов. Рандомизированное исследование показало, что кислый вишнёвый сок может уменьшить боль в суставах и их скованность, а исследование на мышах — что он предотвращает потерю костной массы.

Может снизить артериальное давление. Сок кислой вишни снижает систолическое артериальное давление (давление в кровеносных сосудах, когда сердце качает кровь).

Может снизить уровень «плохого» холестерина. Этот тип холестерина способен повысить риск возникновения сердечного приступа или инсульта.

Помогает восстановиться после тренировки. При регулярном употреблении вишнёвого сока уменьшается болезненность мышц после тренировки.

Снижает риск возникновения подагры. Это связано с употреблением сока кислой вишни.

Может улучшить качество сна. Некоторые люди лучше спят после употребления вишнёвого сока.