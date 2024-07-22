Раскрыта польза какао для здоровья

Опубликовано 22 июля 2024, 04:30
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Раскрыта польза какао для здоровьяВот что об этом важно знать
На протяжении всей истории натуральное какао использовалось в религиозных практиках. Также известно, что эти бобы обладают полезными для тела и ума свойствами.
Главное преимущество какао для физического здоровья — это способность повышать уровень энергии и улучшать концентрацию. Научно доказано, что такими свойствами обладают теобормин и теофиллин.
Благодаря употреблению сырого какао вы сможете снизить кровяное давление, улучшить работу мозга, пищеварение, кровообращение, дыхание.
Также какао считается источником калия, магния, кальция, меди, цинка. Оно полезно для кожи, зубов.
Благодаря антиоксидантам в какао вы уменьшите воспаление, защитите организм от свободных радикалов, сохраните энергичность и молодость. Весь секрет в наличии в этом продукте полифенолов.
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Источник:ИноСМИ
Автор:Валерия Филимонова