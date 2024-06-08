Раскрыта польза кастильского мыла для кожи человека

Кастильское мыло очень универсально. Им можно пользоваться для личной гигиены или для мытья домашних животных.

Исследований, связанных с этим видом мыла, пока существует немного. Но вот что сейчас известно о его пользе.

Подходит для сухой кожи. Один из основных компонентов кастильского мыла — масло. В ходе одного исследования выяснилось, что кастильское мыло на основе оливкового масла считается хорошим выбором для сухой кожи. Связано это с тем, что оно очищает кожу и не высушивает её. Предотвратить раздражение кожи при использовании жидкого кастильского мыла можно, если разбавить его водой.

Помогает в заживлении ран. Кастильское мыло может иметь антибактериальные, противогрибковые и антимикробные свойства, способствовать заживлению ран. Однако результаты исследований неоднозначны. К примеру, одно довольно старое исследование показало, что такое мыло значительно эффективнее заживляет раны, чем физиологический раствор, а более недавнее — что солевой раствор эффективнее кастильского мыла при очистке ран с открытыми переломами.