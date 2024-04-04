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Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 апреля 2024, 09:45
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Раскрыта польза ходьбы для здоровья человека

Старайтесь гулять как можно больше
Эксперты отмечают, что даже простая ходьба может значительно улучшить здоровье человека. Вообще, люди часто недооценивают, насколько важно может быть ходить.
Раскрыта польза ходьбы для здоровья человека
© Unsplash/CC0 Public Domain

Доктор Келли Петти Габриэль, заместитель декана по исследованиям Школы общественного здравоохранения Университета Алабамы в Бирмингеме, говорит, что ходьба может помочь держать под контролем вес, снизить риск возникновения болезней сердца, диабета и других опасных состояний. Особенно полезно двигаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями для облегчения их симптомов и улучшения качества жизни.

Малоподвижный образ жизни (то есть лежание, сидение) связан с повышенным риском возникновения диабета, болезней сердца, преждевременной смерти. И даже небольшая активность поможет снизить этот риск.

Ходьба в быстром темпе в течение 150 минут в неделю — это вид физической активности умеренной интенсивности. Именно столько времени рекомендуют специалисты уделять движению.

Раскрыта польза ходьбы для здоровья человека
© Experience Life

Исследования показывают, что необходимое количество шагов в день зависит от цели человека и от его возраста. В одном анализе, опубликованном в The Lancet Public Health в 2022 году, говорится, что польза для здоровья людей в возрасте 60 лет и старше стабилизировалась при 6000−8000 шагов в день. Молодым же людям для этого нужно было проходить 8000−10 000 шагов.

Другое исследование 2022 года продемонстрировало, что оптимальное количество шагов для снижения риска возникновения деменции — около 9800. Но даже те, кто проходил всего 3800 шагов, тоже снижали этот риск.

Исследование, опубликованное в марте в British Journal of Sports Medicine, показало, что любое количество ежедневных шагов, превышающее 2200, связано со снижением вероятности риска смерти и возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Самый низкий риск смертности приходился на от 9000 до 10 500 шагов в день.

Некоторые исследования показали, что более быстрая ходьба способна снизить вероятность развития диабета. Другие научные работы продемонстрировали, что для улучшения показателей холестерина и триглицеридов нужна регулярная физическая активность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.