Раскрыта польза ходьбы для здоровья человека

Раскрыта польза ходьбы для здоровья человекаСтарайтесь гулять как можно больше
Доктор Келли Петти Габриэль, заместитель декана по исследованиям Школы общественного здравоохранения Университета Алабамы в Бирмингеме, говорит, что ходьба может помочь держать под контролем вес, снизить риск возникновения болезней сердца, диабета и других опасных состояний. Особенно полезно двигаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями для облегчения их симптомов и улучшения качества жизни.
Малоподвижный образ жизни (то есть лежание, сидение) связан с повышенным риском возникновения диабета, болезней сердца, преждевременной смерти. И даже небольшая активность поможет снизить этот риск.
Ходьба в быстром темпе в течение 150 минут в неделю — это вид физической активности умеренной интенсивности. Именно столько времени рекомендуют специалисты уделять движению.
Исследования показывают, что необходимое количество шагов в день зависит от цели человека и от его возраста. В одном анализе, опубликованном в The Lancet Public Health в 2022 году, говорится, что польза для здоровья людей в возрасте 60 лет и старше стабилизировалась при 6000−8000 шагов в день. Молодым же людям для этого нужно было проходить 8000−10 000 шагов.
Другое исследование 2022 года продемонстрировало, что оптимальное количество шагов для снижения риска возникновения деменции — около 9800. Но даже те, кто проходил всего 3800 шагов, тоже снижали этот риск.
Исследование, опубликованное в марте в British Journal of Sports Medicine, показало, что любое количество ежедневных шагов, превышающее 2200, связано со снижением вероятности риска смерти и возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Самый низкий риск смертности приходился на от 9000 до 10 500 шагов в день.
Некоторые исследования показали, что более быстрая ходьба способна снизить вероятность развития диабета. Другие научные работы продемонстрировали, что для улучшения показателей холестерина и триглицеридов нужна регулярная физическая активность.
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