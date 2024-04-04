Раскрыта польза ходьбы для здоровья человека

Исследования показывают, что необходимое количество шагов в день зависит от цели человека и от его возраста. В одном анализе, опубликованном в The Lancet Public Health в 2022 году, говорится, что польза для здоровья людей в возрасте 60 лет и старше стабилизировалась при 6000−8000 шагов в день. Молодым же людям для этого нужно было проходить 8000−10 000 шагов.

Другое исследование 2022 года продемонстрировало, что оптимальное количество шагов для снижения риска возникновения деменции — около 9800. Но даже те, кто проходил всего 3800 шагов, тоже снижали этот риск.

Исследование, опубликованное в марте в British Journal of Sports Medicine, показало, что любое количество ежедневных шагов, превышающее 2200, связано со снижением вероятности риска смерти и возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Самый низкий риск смертности приходился на от 9000 до 10 500 шагов в день.

Некоторые исследования показали, что более быстрая ходьба способна снизить вероятность развития диабета. Другие научные работы продемонстрировали, что для улучшения показателей холестерина и триглицеридов нужна регулярная физическая активность.

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