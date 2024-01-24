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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 января 2024, 04:30
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Раскрыта польза клетчатки для иммунной системы, мозга и общего состояния здоровья человека

Вот почему важно есть продукты с этим элементом
Не существует диеты, которая подошла бы абсолютно всем людям. Однако большинство экспертов согласятся с тем, что рацион должен быть хорошо сбалансирован и включать больше овощей, ферментированных продуктов. В связи с этим многие сейчас говорят об употреблении клетчатки.

Пищевая клетчатка делает гораздо больше, чем просто помогает опорожнить кишечник. Её можно считать пребиотическим питательным веществом. Пребиотики не перевариваются и не усваиваются активно, а избирательно используются для стимулирования роста полезных видов микробов в кишечнике. Затем эти микробы помогают переваривать пищу.

Также клетчатка может воздействовать и на иммунную систему. За счёт этого в организме уменьшается воспаление.

Ежедневно рекомендуется получать 25-38 г белка. Но зависит это ещё и от возраста, пола, уровня физической активности человека.

Раскрыта польза клетчатки для иммунной системы, мозга и общего состояния здоровья человека
© Depositphotos.com

Из хороших источников пищевых волокон можно назвать цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, фасоль, бобовые, семена, орехи. Многие продукты при этом содержат смесь как растворимой, так и нерастворимой клетчатки.

Научно доказано, что диеты с низким содержанием клетчатки связаны с желудочно-кишечными расстройствами: синдромом раздражённого кишечника или воспалительными заболеваниями кишечника.

С другой стороны, потребление достаточного количества клетчатки также снижает риск возникновения ожирения, болезней сердца, а также смертность от них. Существуют исследования, которые демонстрируют улучшение когнитивных функций при приёме определенных типов клетчатки.

Однако не вся клетчатка полезна для здоровья. Более того, чрезмерное потребление пищевых добавок с клетчаткой может вызвать запор, вздутие живота, газы. Отчасти это связано с различиями в микробиомах кишечника у людей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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