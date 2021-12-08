Раскрыта польза кофе для здоровья печени

Раскрыта польза кофе для здоровья печениОб этом сообщает американское издание Eat This, Not That
Печень в организме выполняет множество жизненно важных функций. Она участвует в обмене веществ, избавлении от токсинов, удалении старых клеток крови, оказывает помощь в в синтезе свёртывающей системы крови и других процессах.
Диетолог Кортни Д'Анджело отмечает, что научные труды доказывают полезное воздействие кофе на здоровье печени. Так, по словам учёных, этот напиток снижает вероятность развития цирроза печени, защищает её от ожирения, жирового гепатоза.
Польза кофе объясняется тем, что он снижает количество жира и увеличивает число защитных антиоксидантов в печени. Также авторы статьи, опубликованной в издании Nutrients, предположили, что кофе также предотвращает рубцевание печени, а это уменьшает риск развития различных заболеваний этого органа.
Полезнее всего считается чёрный кофе. При этом нужно ограничивать количество подсластителей, которые вы добавляете в напиток, так как злоупотребление сахаром способно негативно в будущем сказаться на состоянии печени.
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