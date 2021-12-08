Раскрыта польза кофе для здоровья печени

Польза кофе объясняется тем, что он снижает количество жира и увеличивает число защитных антиоксидантов в печени. Также авторы статьи, опубликованной в издании Nutrients, предположили, что кофе также предотвращает рубцевание печени, а это уменьшает риск развития различных заболеваний этого органа.

Полезнее всего считается чёрный кофе. При этом нужно ограничивать количество подсластителей, которые вы добавляете в напиток, так как злоупотребление сахаром способно негативно в будущем сказаться на состоянии печени.

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