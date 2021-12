Раскрыта польза кофе для здоровья печени

Об этом сообщает американское издание Eat This, Not That

Кофе - один из самых популярных напитков в мире. Однако также он оказывает положительное влияние на печень. Подробнее о положительных свойствах кофе рассказал диетолог Кортни Д'Анджело.