Раскрыта польза пробиотиков для женского здоровья

Лечение вульвовагинальной атрофии. Она распространена во время пери- и постменопаузы. Среди её симптомов — истончение слизистой оболочки влагалища, снижение эластичности, сокращение половых губ, повышение pH влагалища. Исследования показывают, что лечение, сочетающее эстриол, гормон эстрогена, с пробиотическими лактобактериями, может помочь в лечении ВВА.

Помощь при менструальных болях. Стандартные методы лечения таких болей — нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и гормональные таблетки, но они сопряжены с рисками. Альтернатива — пробиотики. В ходе одного небольшого исследования выяснилось, что те, кто принимал пробиотическую добавку, испытывали меньшую потребность в НПВП и сообщали о лучшем психическом здоровье, чем те, кто пил плацебо.

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