Раскрыта польза сардин для здоровья человека

Вот самые удивительные преимущества сардин для нашего здоровья.

Снижают риск возникновения сердечных заболеваний. Всё потому, что в сардинах много омега-3 жирных кислот. Обнаружено, что они снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают результаты лечения болезней сердца. Также омега-3 снижают уровень триглицеридов.

Улучшают здоровье мозга. Исследования показывают, что употребление рыбы увеличивает количество серого вещества в мозге. Более высокий уровень этого вещества может снизить риск возникновения неврологических заболеваний. Согласно одному исследованию 2022 года, употребление жирных кислот омега-3 может улучшить память, обучение, когнитивное благополучие и мозговой кровоток.

Поддерживают здоровое развитие плода. В сардинах содержатся такие полезные вещества, как омега-3 жирные кислоты, кальций и витамин D.

Снижают вероятность развития заболеваний глаз. Диеты, богатые лососем и сардиной, могут помочь снизить риск возникновения заболеваний глаз в пожилом возрасте. К этим заболеваниям относятся возрастная дегенерация жёлтого пятна и глаукома. Также употребление омега-3 снижает вероятность появления синдрома сухого глаза.

Укрепляют кости. Сардины богаты питательными веществами, необходимыми для здоровой опорно-двигательной системы. Это белок, магний, кальций и витамин D.