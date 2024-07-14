Раскрыта польза ягод асаи для здоровья

Из ягод асаи вы получите значительную порцию клетчатки (в одной порции пюре ягод — около 3 г). Это связано со здоровым пищеварением, профилактикой диабета, рака толстой кишки, диабета.

В ходе одного исследования 2023 года выяснилось, что асаи обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. Это защищает сердце, почки, печень, желудочно-кишечный тракт, неврологическую систему. Правда, по словам Национального центра комплементарного и интегративного здоровья (NCCIH), нет окончательных научных доказательств, которые основаны на испытаниях на людях, в поддержку использования асаи в оздоровительных целях.

Ещё одно возможное преимущество ягод асаи — помощь в похудении. Но здесь тоже научные данные не столь убедительны. Заявления о снижении веса в этом случае не были подтверждены исследованиями.