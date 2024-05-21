Раскрыта польза желатина для организма человека

Исследования показывают, что желатин помогает при диарее, ломкости ногтей, остеопорозе, старении кожи. Однако необходимо провести дополнительные эксперименты для подтверждения преимуществ этого вещества. Всё потому, что желатин несёт потенциальные риски для здоровья, особенно в высоких дозах.

Улучшение здоровья кожи. Согласно научным работам, добавки с коллагеном могут способствовать увлажнению и эластичности кожи. Но животный коллаген и желатин — всё же два разных продукта, хоть последний и производится из первого. Учёные полагают, что особенно полезен желатин для заживления ран, так как он хорошо совместим с кожей человека. Одно исследование на крысах показало, что приём желатина из японского осетра повышает антиоксидантную активность и улучшает структуру кожи. Но специалисты не могут обещать, что-то же самое характерно для людей.

Поддержание здоровья костей. Одно небольшое исследование показало, что приём желатиновой добавки, обогащённой витамином С, повышает синтез коллагена у мужчин, которые выполняют периодические упражнения. Коллаген делает кости прочными, придаёт им структуру. Его синтез может улучшить здоровье костей и предотвратить травмы опорно-двигательного аппарата.