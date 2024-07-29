Раскрыта правда о различных инфекциях летом

Лучшим вариантом летом будут мороженое с небольшим количеством сахара и несладкие напитки. При аллергии на молочные продукты лучше покупать мороженое из миндального либо кокосового молока.

Холодные продукты не способны вызвать болезни сами по себе. Но если вы создадите резкие перепады температур, то это может привести к заболеванию из-за теплового шока и облегчения заражения организма патогенами. Например, если после длительного времени на солнце станете употреблять напиток, взятый из морозилки. То же самое касается купания в холодной воде.

Кондиционер уменьшает влажность воздуха, из-за чего во рту могут возникнуть раздражение, сухость. Если же вы резко перейдёте с жары в прохладное помещение, то это ослабит слизистую горла, сделает её более восприимчивой к инфекциям.

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