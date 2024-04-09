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Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 апреля 2024, 01:30
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Раскрыта причина тяги одиноких женщин к вредной еде

Об этом говорится в статье в JAMA Network Open
Оказывается, мозг женщин, которые чувствуют себя одинокими, по-особому реагирует на изображения сладких и высококалорийных продуктов. Вот что учёным удалось обнаружить.
Раскрыта причина тяги одиноких женщин к вредной еде
© Philly Voice

Некоторые исследования связывают одиночество с повышенным риском возникновения болезней сердца, атеросклероза, с преждевременной смертью. Часто подобное состояние приводит к ухудшению работы мозга, ожирению, психическим расстройствам, расстройствам пищевого поведения.

В ходе нового исследования учёные опросили 93 женщины. Их возраст составлял от 18 до 50 лет. Сначала их опросили на предмет субъективно воспринимаемой социальной изоляции (одиночества). Далее специалисты проанализировали их индекс массы тела, питание.

Раскрыта причина тяги одиноких женщин к вредной еде
© Mobius Pictures

Оказалось, что женщины с высоким уровнем социальной изоляции обычно имели много жировой массы, хуже качество питания, большую тягу к вредной пище, более высокий уровень тревоги и депрессии.

Также участницам показывали изображения разных продуктов. У тех, кто считал себя одиноким, наблюдалась повышенная мозговая активность в областях, которые связаны с тягой к сладкой и высококалорийной пище. При этом активность в части мозга, отвечающей за самоконтроль пищевого поведения, снижалась.

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