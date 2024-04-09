Раскрыта причина тяги одиноких женщин к вредной еде

Оказалось, что женщины с высоким уровнем социальной изоляции обычно имели много жировой массы, хуже качество питания, большую тягу к вредной пище, более высокий уровень тревоги и депрессии.

Также участницам показывали изображения разных продуктов. У тех, кто считал себя одиноким, наблюдалась повышенная мозговая активность в областях, которые связаны с тягой к сладкой и высококалорийной пище. При этом активность в части мозга, отвечающей за самоконтроль пищевого поведения, снижалась.

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