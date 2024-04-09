Раскрыта причина тяги одиноких женщин к вредной еде

Раскрыта причина тяги одиноких женщин к вредной едеОб этом говорится в статье в JAMA Network Open
Некоторые исследования связывают одиночество с повышенным риском возникновения болезней сердца, атеросклероза, с преждевременной смертью. Часто подобное состояние приводит к ухудшению работы мозга, ожирению, психическим расстройствам, расстройствам пищевого поведения.
В ходе нового исследования учёные опросили 93 женщины. Их возраст составлял от 18 до 50 лет. Сначала их опросили на предмет субъективно воспринимаемой социальной изоляции (одиночества). Далее специалисты проанализировали их индекс массы тела, питание.
Оказалось, что женщины с высоким уровнем социальной изоляции обычно имели много жировой массы, хуже качество питания, большую тягу к вредной пище, более высокий уровень тревоги и депрессии.
Также участницам показывали изображения разных продуктов. У тех, кто считал себя одиноким, наблюдалась повышенная мозговая активность в областях, которые связаны с тягой к сладкой и высококалорийной пище. При этом активность в части мозга, отвечающей за самоконтроль пищевого поведения, снижалась.
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