Раскрыта разница между болезнью Альцгеймера и деменцией

Болезнь Альцгеймера представляет собой наиболее распространённый тип деменции. На него приходится около 60−80% случаев. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие люди используют термины «деменция» и «болезнь Альцгеймера» как синонимы.

Самый часто встречающийся симптом болезни Альцгеймера — это изменения памяти. Например, человек может с трудом вспоминать недавние события или отслеживать, какой сейчас день или месяц.

До сих пор точно неизвестно, что вызывает Альцгеймер. Однако учёные знают, что связано это с накоплением в мозге двух типов белка, называемых амилоид-β и тау.

Болезнь Альцгеймера может развиваться и при других формах деменции, таких как сосудистая деменция.

Второй по распространённости тип деменции — сосудистая. За ним идут лобно-височная и деменция с тельцами Леви.

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