Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 июня 2024, 10:30
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Раскрыта разница между болезнью Альцгеймера и деменцией

Вот что об этом нужно знать
Изменения в мышлении и памяти с возрастом могут происходить по разным причинам. Эти изменения не всегда являются поводом для беспокойства, однако если они мешают повседневной жизни, то стоит задуматься.
Раскрыта разница между болезнью Альцгеймера и деменцией
© Pixabay/CC0 Public Domain

Деменция — общий термин, который используется для описания ряда синдромов, которые приводят к изменениям в памяти, мышлении и/или поведении из-за дегенерации мозга. Причём эти изменения должны быть довольно выраженными, чтобы мешать повседневной жизни, а также они должны присутствовать как минимум в двух различных аспектах мышления или памяти. К примеру, у человек может начать забывать оплатить счета и может теряться в ранее знакомых местах.

Возникнуть деменция может и у детей. Это связано с прогрессирующим повреждением головного мозга, происходящего из-за редких генетических нарушений.

Раскрыта разница между болезнью Альцгеймера и деменцией
© Alzheimer's Society

Болезнь Альцгеймера представляет собой наиболее распространённый тип деменции. На него приходится около 60−80% случаев. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие люди используют термины «деменция» и «болезнь Альцгеймера» как синонимы.

Самый часто встречающийся симптом болезни Альцгеймера — это изменения памяти. Например, человек может с трудом вспоминать недавние события или отслеживать, какой сейчас день или месяц.

До сих пор точно неизвестно, что вызывает Альцгеймер. Однако учёные знают, что связано это с накоплением в мозге двух типов белка, называемых амилоид-β и тау.

Болезнь Альцгеймера может развиваться и при других формах деменции, таких как сосудистая деменция.

Второй по распространённости тип деменции — сосудистая. За ним идут лобно-височная и деменция с тельцами Леви.

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