Раскрыта разница между болезнью Альцгеймера и деменцией

Раскрыта разница между болезнью Альцгеймера и деменциейВот что об этом нужно знать
Деменция — общий термин, который используется для описания ряда синдромов, которые приводят к изменениям в памяти, мышлении и/или поведении из-за дегенерации мозга. Причём эти изменения должны быть довольно выраженными, чтобы мешать повседневной жизни, а также они должны присутствовать как минимум в двух различных аспектах мышления или памяти. К примеру, у человек может начать забывать оплатить счета и может теряться в ранее знакомых местах.
Возникнуть деменция может и у детей. Это связано с прогрессирующим повреждением головного мозга, происходящего из-за редких генетических нарушений.
Болезнь Альцгеймера представляет собой наиболее распространённый тип деменции. На него приходится около 60−80% случаев. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие люди используют термины «деменция» и «болезнь Альцгеймера» как синонимы.
Самый часто встречающийся симптом болезни Альцгеймера — это изменения памяти. Например, человек может с трудом вспоминать недавние события или отслеживать, какой сейчас день или месяц.
До сих пор точно неизвестно, что вызывает Альцгеймер. Однако учёные знают, что связано это с накоплением в мозге двух типов белка, называемых амилоид-β и тау.
Болезнь Альцгеймера может развиваться и при других формах деменции, таких как сосудистая деменция.
Второй по распространённости тип деменции — сосудистая. За ним идут лобно-височная и деменция с тельцами Леви.
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