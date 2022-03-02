Раскрыта роль цинка в болезни Альцгеймера у человека

Раскрыта роль цинка в болезни Альцгеймера у человекаОб этом рассказали российские химики
Благодаря компьютерному моделированию учёные из Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН обнаружили дополнительную функцию цинка. Оказалось, что это вещество, если оно накапливается в больших количествах, может замедлить развитие болезни Альцгеймера. Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании International Journal of Molecular Sciences.
На сегодняшний день важной проблемой является возникновение у пожилых различных болезней, связанных с нарушением работы мозга. Одна из них - болезнь Альцгеймера. При этом препаратов, способных вылечить это расстройство, пока нет.
Сейчас известно, что на развитие болезни Альцгеймера оказывают влияние амилоиды, то есть неправильно свёрнутые белки. Ранее учёные обнаружили, что в амилоидах содержится цинк. Считалось, что этот металл может только вызвать появление этих белков.
Однако после составления экспертами компьютерной модели взаимодействия цинка и амилоидов оказалось, что всё сложнее. Выяснилось, что если цинка было гораздо больше, чем молекул амилоидов, то токсичные белки почти не образовывались. Металл в больших количествах мешал созданию связей между молекулами этих белков.
Полученные результаты, по словам ведущего научного сотрудника Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Алексея Аджубея, помогут в будущем в создании препарата нового типа для борьбы с болезнью Альцгеймера.
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