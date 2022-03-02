Раскрыта роль цинка в болезни Альцгеймера у человека

Благодаря компьютерному моделированию учёные из Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН обнаружили дополнительную функцию цинка. Оказалось, что это вещество, если оно накапливается в больших количествах, может замедлить развитие болезни Альцгеймера. Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании International Journal of Molecular Sciences.

На сегодняшний день важной проблемой является возникновение у пожилых различных болезней, связанных с нарушением работы мозга. Одна из них - болезнь Альцгеймера. При этом препаратов, способных вылечить это расстройство, пока нет.

Сейчас известно, что на развитие болезни Альцгеймера оказывают влияние амилоиды, то есть неправильно свёрнутые белки. Ранее учёные обнаружили, что в амилоидах содержится цинк. Считалось, что этот металл может только вызвать появление этих белков.