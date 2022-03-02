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Раскрыта роль цинка в болезни Альцгеймера у человека

Об этом рассказали российские химики
В ходе недавно проведённого исследования выяснилось, что цинк выполняет в организме человека сразу две функции, а не одну, как считалось раньше. Подробнее об этих функциях - в материале.
Раскрыта роль цинка в болезни Альцгеймера у человека

Благодаря компьютерному моделированию учёные из Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН обнаружили дополнительную функцию цинка. Оказалось, что это вещество, если оно накапливается в больших количествах, может замедлить развитие болезни Альцгеймера. Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании International Journal of Molecular Sciences.

На сегодняшний день важной проблемой является возникновение у пожилых различных болезней, связанных с нарушением работы мозга. Одна из них - болезнь Альцгеймера. При этом препаратов, способных вылечить это расстройство, пока нет.

Сейчас известно, что на развитие болезни Альцгеймера оказывают влияние амилоиды, то есть неправильно свёрнутые белки. Ранее учёные обнаружили, что в амилоидах содержится цинк. Считалось, что этот металл может только вызвать появление этих белков.

Раскрыта роль цинка в болезни Альцгеймера у человека

Однако после составления экспертами компьютерной модели взаимодействия цинка и амилоидов оказалось, что всё сложнее. Выяснилось, что если цинка было гораздо больше, чем молекул амилоидов, то токсичные белки почти не образовывались. Металл в больших количествах мешал созданию связей между молекулами этих белков.

Полученные результаты, по словам ведущего научного сотрудника Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Алексея Аджубея, помогут в будущем в создании препарата нового типа для борьбы с болезнью Альцгеймера.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Научная Россия
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