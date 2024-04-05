Раскрыта связь между предпочтениями в еде и здоровьем мозга

Раскрыта связь между предпочтениями в еде и здоровьем мозгаВот почему лучше всего придерживаться сбалансированной диеты
В ходе совместного исследования учёные из Фуданьского университета в Китае и Кембриджского университета в Великобритании, проанализировали данные о 181 990 участниках из Британского биобанка. Целью было изучение того, как выбор продуктов питания связан с когнитивными функциями, психическим здоровьем, обменом веществ, состоянием мозга, генетикой людей. Полученные результаты опубликованы в журнале Nature Mental Health.
Эксперты выяснили, как и сколько участники исследования потребляли овощей, фруктов, рыбы, мяса, сыра, круп, красного вина, спиртных напитков и хлеба. Оказалось, что 57% добровольцев предпочитали здоровое сбалансированное питание. Оно включало все перечисленные выше продукты в умеренных количествах.
Также выяснилось, что у людей, которые соблюдали здоровую сбалансированную диету, были лучше, чем у других, когнитивные функции и психическое здоровье. У них также были выше интеллект (способность решать новые проблемы), скорость обработки информации, память и лучше исполнительные функции (набор умственных навыков, включающий гибкое мышление и самоконтроль) по сравнению с людьми, которые соблюдали диету с с низким содержанием углеводов, вегетарианскую диету, диету с высоким содержанием белка и низким содержанием клетчатки.
Учёные обнаружили, что существуют определённые гены, которые могут влиять на взаимосвязь между режимом питания и здоровьем мозга, когнитивными функциями и психическим здоровьем.
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