Раскрыта связь между предпочтениями в еде и здоровьем мозга

Также выяснилось, что у людей, которые соблюдали здоровую сбалансированную диету, были лучше, чем у других, когнитивные функции и психическое здоровье. У них также были выше интеллект (способность решать новые проблемы), скорость обработки информации, память и лучше исполнительные функции (набор умственных навыков, включающий гибкое мышление и самоконтроль) по сравнению с людьми, которые соблюдали диету с с низким содержанием углеводов, вегетарианскую диету, диету с высоким содержанием белка и низким содержанием клетчатки.

Учёные обнаружили, что существуют определённые гены, которые могут влиять на взаимосвязь между режимом питания и здоровьем мозга, когнитивными функциями и психическим здоровьем.

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