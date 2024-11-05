Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 ноября 2024, 17:15
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Раскрыто, безопасно ли для здоровья есть гранатовые косточки

Вот что об этом нужно знать
Гранат — фрукт необычный. При его употреблении может возникнуть множество вопросов. Например, о том, можно ли вообще есть гранатовые косточки.
Раскрыто, безопасно ли для здоровья есть гранатовые косточки
© stockking

В гранатовых косточках много клетчатки. Она улучшает пищеварение, нормализует обмен веществ, хорошо насыщает. Также косточки содержат антиоксиданты, витамины группы B, витамин E, магний. Согласно исследованиям, вещества в косточках граната благотворно влияют на гормональный баланс, особенно это касается женщин.

Раскрыто, безопасно ли для здоровья есть гранатовые косточки
© Garden.eco

Однако из-за твёрдой структуры гранатовые косточки лучше не есть тем, у кого чувствительная зубная эмаль, заболевания желудка. Дело в том, что эти косточки с трудом перевариваются. Также в гранате присутствуют органические кислоты, которые в большом количестве могут раздражать слизистую у тех, кто страдает гастритом или язвой.

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