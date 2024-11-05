Раскрыто, безопасно ли для здоровья есть гранатовые косточки

Однако из-за твёрдой структуры гранатовые косточки лучше не есть тем, у кого чувствительная зубная эмаль, заболевания желудка. Дело в том, что эти косточки с трудом перевариваются. Также в гранате присутствуют органические кислоты, которые в большом количестве могут раздражать слизистую у тех, кто страдает гастритом или язвой.

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