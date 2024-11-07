Раскрыто, безопасно ли для здоровья повторно заваривать чайные пакетики

Зачастую чайные пакетики содержат измельчённые некачественные листья. Именно в первую заварку они отдают вкус, аромат, полезные вещества. На второй раз в чашке остаётся только подобие чая.

А что насчёт безопасности? Если влажный чайный пакетик оставить на несколько часов при комнатной температуре, то на нём будут размножаться вредные бактерии. Некоторые виды плесени могут быть опасны для здоровья.