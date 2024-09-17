Раскрыто, безопасно ли для здоровья заниматься спортом при голодании

Раскрыто, безопасно ли для здоровья заниматься спортом при голоданииВот что говорят эксперты
Занятия спортом во время голодания имеют достоинства и недостатки.
Плюсы
Сжигание большего количества жира. Некоторые исследования показывают, что тренировки натощак могут привести к потере жира.
Улучшение функции инсулина. Одно исследование продемонстрировало: тренировки натощак повышают чувствительность к инсулину и могут помочь улучшить показатели уровня сахара в крови.
Усиление аутофагии. Этот процесс помогает уничтожать нежелательные, повреждённые или ненужные клетки для регенерации новых и более здоровых. Также при аутофагии убиваются бактерии и вирусы, которые могут нанести вред клеткам.
Минусы
Ухудшение спортивных результатов. Согласно исследованиям, голодание во время спорта может снизить физическую работоспособность.
Более медленное восстановление. Это связано с более низким уровнем питательных веществ во время голодания.
Головокружение и усталость. И прерывистое голодание, и физические упражнения могут снизить артериальное давление. Это может привести к головокружению.
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