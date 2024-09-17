Раскрыто, безопасно ли для здоровья заниматься спортом при голодании

Минусы

Ухудшение спортивных результатов. Согласно исследованиям, голодание во время спорта может снизить физическую работоспособность.

Более медленное восстановление. Это связано с более низким уровнем питательных веществ во время голодания.

Головокружение и усталость. И прерывистое голодание, и физические упражнения могут снизить артериальное давление. Это может привести к головокружению.

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