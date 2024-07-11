Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 июля 2024, 15:00
1 мин.

Раскрыто, чем можно заболеть при купании в озере или бассейне

Будьте осторожны
Бенджамин Гальван — специалист по профилактике инфекций в больнице общего профиля города Тампа во Флориде и представитель Ассоциации специалистов по инфекционному контролю и эпидемиологии. Он предупредил, что вода в бассейнах, озёрах и других источниках может содержать микроорганизмы, вызывающие болезни.
Раскрыто, чем можно заболеть при купании в озере или бассейне
© Thomas Barwick/Getty Images

В воде обитает ряд микробов и организмов, которые способны вызвать заболевания.

Лямблии. Эти паразиты приводят к диарее, которая может продолжаться две недели или дольше. Попасть в пресную воду такой паразит может из фекалий диких животных. Лямблии могут встречаться также в бассейнах либо на водных игровых площадках. Если вы проглотите воду с этими организмами, то можете заразиться.

Криптоспоридии. Они вызывают диарею. Кроме того, они устойчивы к хлору, их уничтожение может занять больше недели.

Легионелла. Она приводит к развитию болезни легионеров, тяжёлой пневмонии, лихорадке Понтиак. Последняя имеет симптомы, похожие на грипп.

Другие загрязнители воды. Через фекалии человека или животных могут выделяться и вызывать заболевания шигеллы и кишечная палочка. Из-за норовируса у вас может возникнуть вирусная диарея. В редких случаях причиной заболеваний, передающихся через воду, может быть Naegleria fowleri — амёба, поедающая мозг. Встречается эта болезнь редко, но вот заканчивается смертельным исходом она часто.

Раскрыто, чем можно заболеть при купании в озере или бассейне
© Harlem VistaSite Eye Care

Среди признаков болезней, связанных рекреационной водой, выделяют диарею, сыпь, кашель или заложенность носа, водянистые испражнения, боли в животе, кровавый стул, лихорадку.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.