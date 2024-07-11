Раскрыто, чем можно заболеть при купании в озере или бассейне

Раскрыто, чем можно заболеть при купании в озере или бассейнеБудьте осторожны
В воде обитает ряд микробов и организмов, которые способны вызвать заболевания.
Лямблии. Эти паразиты приводят к диарее, которая может продолжаться две недели или дольше. Попасть в пресную воду такой паразит может из фекалий диких животных. Лямблии могут встречаться также в бассейнах либо на водных игровых площадках. Если вы проглотите воду с этими организмами, то можете заразиться.
Криптоспоридии. Они вызывают диарею. Кроме того, они устойчивы к хлору, их уничтожение может занять больше недели.
Легионелла. Она приводит к развитию болезни легионеров, тяжёлой пневмонии, лихорадке Понтиак. Последняя имеет симптомы, похожие на грипп.
Другие загрязнители воды. Через фекалии человека или животных могут выделяться и вызывать заболевания шигеллы и кишечная палочка. Из-за норовируса у вас может возникнуть вирусная диарея. В редких случаях причиной заболеваний, передающихся через воду, может быть Naegleria fowleri — амёба, поедающая мозг. Встречается эта болезнь редко, но вот заканчивается смертельным исходом она часто.
Среди признаков болезней, связанных рекреационной водой, выделяют диарею, сыпь, кашель или заложенность носа, водянистые испражнения, боли в животе, кровавый стул, лихорадку.
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