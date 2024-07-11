Раскрыто, чем можно заболеть при купании в озере или бассейне

В воде обитает ряд микробов и организмов, которые способны вызвать заболевания.

Лямблии. Эти паразиты приводят к диарее, которая может продолжаться две недели или дольше. Попасть в пресную воду такой паразит может из фекалий диких животных. Лямблии могут встречаться также в бассейнах либо на водных игровых площадках. Если вы проглотите воду с этими организмами, то можете заразиться.

Криптоспоридии. Они вызывают диарею. Кроме того, они устойчивы к хлору, их уничтожение может занять больше недели.

Легионелла. Она приводит к развитию болезни легионеров, тяжёлой пневмонии, лихорадке Понтиак. Последняя имеет симптомы, похожие на грипп.

Другие загрязнители воды. Через фекалии человека или животных могут выделяться и вызывать заболевания шигеллы и кишечная палочка. Из-за норовируса у вас может возникнуть вирусная диарея. В редких случаях причиной заболеваний, передающихся через воду, может быть Naegleria fowleri — амёба, поедающая мозг. Встречается эта болезнь редко, но вот заканчивается смертельным исходом она часто.