Раскрыто, чем опасна для здоровья диета йо-йо

Раскрыто, чем опасна для здоровья диета йо-йоИ это доказывают исследования
Вот несколько причин, по которым диета йо-йо опасна для здоровья.
Она увеличивает количество жировых отложений и массу тела. При резком сокращении потребляемых калорий организм входит в состояние адаптивного термогенеза. Обычно его также называют режимом голодания. В результате метаболизм сильно замедляется. Это может способствовать потере жира и мышц, уменьшить количество сжигаемых вами калорий. Когда же вы возвращаетесь к обычному питанию, организм пытается вернуть и потерянный вес. Из-за повторения такого цикла набора и сброса веса может увеличиться общий процент жира в организме и уменьшиться мышечная масса.
Может привести к дефициту питательных веществ. Из-за частых циклов ограничительного питания вы можете получать недостаточно необходимых витаминов, минералов и макронутриентов (белков, полезных жиров и углеводов). Опаснее всего для здоровья нехватка витаминов группы В, витамина D, кальция и железа. Также из-за повторяющихся циклов переедания и недоедания может нарушиться способность организма усваивать питательные вещества.
Повышает риск возникновения диабета. Всё потому, что при диете йо-йо уровень сахара в крови будет колебаться слишком сильно. В конечном итоге это ухудшает способность организма правильно реагировать на инсулин.
Повышает вероятность развития болезней сердца. Наличие большего количества висцерального жира связано с более высоким уровнем «плохого» холестерина и жира в крови. Это увеличивает риск возникновения сердечных болезней. Более высокие уровни циркулирующих жиров в крови увеличивают риск атеросклероза. Также постоянные набор и потеря веса могут увеличить воспаление и уровень метаболического стресса. Некоторые исследования показывают, что регулярные колебания веса сами по себе связаны с большей вероятностью появления сердечных болезней.
Может привести к жировой болезни печени. Когда вы теряете вес, ваш организм расщепляет накопленный жир для получения энергии, высвобождая жирные кислоты в кровоток. Если вы быстро набираете вес после этого, то эти жирные кислоты могут накапливаться в вашей печени. В результате в печени накапливается жир. Это состояние известно как неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). Оно может вызвать воспаление печени, образование рубцов на ней, а также долгосрочное повреждение органов.
Может вызывать стресс, перепады настроения, сомнения в себе и депрессию. Никто не будет чувствовать себя хорошо, если он пытается постоянно ограничить себя в еде или избегать того, что ему нравится.
Нарушает микрофлору кишечника. Когда организм постоянно переживает циклы ограничений и переедания, это может изменить баланс бактерий в пищеварительной системе. В результате вредных бактерий станет больше, чем полезных.
Может быть связана с образованием камней в желчном пузыре. Есть некоторые научные доказательства того, что диета «йо-йо» может увеличить риск образования камней в желчном. Это может быть связано с нагрузкой, которую на организм оказывают быстрые изменения веса.
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