Раскрыто, чем опасна для здоровья диета йо-йо

Вот несколько причин, по которым диета йо-йо опасна для здоровья.

Она увеличивает количество жировых отложений и массу тела. При резком сокращении потребляемых калорий организм входит в состояние адаптивного термогенеза. Обычно его также называют режимом голодания. В результате метаболизм сильно замедляется. Это может способствовать потере жира и мышц, уменьшить количество сжигаемых вами калорий. Когда же вы возвращаетесь к обычному питанию, организм пытается вернуть и потерянный вес. Из-за повторения такого цикла набора и сброса веса может увеличиться общий процент жира в организме и уменьшиться мышечная масса.

Может привести к дефициту питательных веществ. Из-за частых циклов ограничительного питания вы можете получать недостаточно необходимых витаминов, минералов и макронутриентов (белков, полезных жиров и углеводов). Опаснее всего для здоровья нехватка витаминов группы В, витамина D, кальция и железа. Также из-за повторяющихся циклов переедания и недоедания может нарушиться способность организма усваивать питательные вещества.

Повышает риск возникновения диабета. Всё потому, что при диете йо-йо уровень сахара в крови будет колебаться слишком сильно. В конечном итоге это ухудшает способность организма правильно реагировать на инсулин.

Повышает вероятность развития болезней сердца. Наличие большего количества висцерального жира связано с более высоким уровнем «плохого» холестерина и жира в крови. Это увеличивает риск возникновения сердечных болезней. Более высокие уровни циркулирующих жиров в крови увеличивают риск атеросклероза. Также постоянные набор и потеря веса могут увеличить воспаление и уровень метаболического стресса. Некоторые исследования показывают, что регулярные колебания веса сами по себе связаны с большей вероятностью появления сердечных болезней.