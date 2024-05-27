Раскрыто, чем опасно для здоровья сырое молоко

Учёные провели эксперимент на мышах. Они употребляли непастеризованное коровье молоко, в котором был вирус H5N1. В итоге у них уже в первый день возникла инфекция, которую можно было обнаружить по взъерошенной шерсти и уменьшению подвижности. Тем не менее ни один грызун за все четыре дня наблюдений не умер.

На четвёртый день специалисты решили узнать, в каких органах выше всего концентрация вируса. Самой высокой она была в дыхательной системе, средней — в нескольких других органах. Кроме того, много вирусных частиц было в молочных железах мышей.

За счёт нагрева, напоминающего пастеризацию, удалось снизить количество вирусных частиц в молоке.

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