Раскрыто, чем опасно для здоровья сырое молоко

Раскрыто, чем опасно для здоровья сырое молокоВ США продолжает распространяться птичий грипп, заражающий коров
В марте этого года у многих заболевших и умерших коров и коз в США обнаружили птичий грипп. В частности, вирус H5N1. Оказалось, что этот вирус может передаваться как другим животным, так и человеку.
Учёные решили выяснить, насколько опасно для здоровье употребление сырого (то есть непастеризованного) молока от больных коров. Результаты этого исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.
Учёные провели эксперимент на мышах. Они употребляли непастеризованное коровье молоко, в котором был вирус H5N1. В итоге у них уже в первый день возникла инфекция, которую можно было обнаружить по взъерошенной шерсти и уменьшению подвижности. Тем не менее ни один грызун за все четыре дня наблюдений не умер.
На четвёртый день специалисты решили узнать, в каких органах выше всего концентрация вируса. Самой высокой она была в дыхательной системе, средней — в нескольких других органах. Кроме того, много вирусных частиц было в молочных железах мышей.
За счёт нагрева, напоминающего пастеризацию, удалось снизить количество вирусных частиц в молоке.
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