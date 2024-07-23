Раскрыто, чем опасны для здоровья детей недосып и поздний отход ко сну

Особенно вредны нехватка сна и более поздний отход ко сну для детей из бедных семей. Для проведения нового исследования нейробиологи отобрали 94 детей в возрасте от 5 до 9 лет из социально-экономически разнообразных семей, проживающих в Нью-Йорке. Примерно 30% семей имели доход ниже порога бедности в США.

Выяснилось, что дети в семьях с низкими экономическими ресурсами спали меньше ночью и ложились спать позже по сравнению с детьми в семьях с более высокими экономическими ресурсами. Также более короткий сон и более позднее засыпание были связаны с уменьшением размера миндалевидного тела и более слабыми связями между миндалевидным телом и другими областями мозга, которые отвечают за обработку эмоций. Такая связь была обнаружена у 5-летних детей.