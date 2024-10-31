Раскрыто, чем полезно для здоровья «Золотое молоко»

Уменьшает воспаление. Куркума известна противовоспалительными свойствами. Хроническое воспаление связано с артритом, депрессией и другими болезнями.

Предотвращает повреждение клеток. Всё это благодаря антиоксидантному действию куркумы. Исследования показывают, что куркумин помогает уменьшить окислительный стресс.

Снижает уровень сахара в крови. Недавний обзор показал, что куркума снижает уровень сахара в крови натощак, а также защищает от диабета. Имбирь тоже помогает снизить уровень глюкозы в крови натощак у людей с диабетом.

Предотвращает развитие сердечных заболеваний. Куркумин защищает от развития атеросклероза. Также он снижает кровяное давление. Дополнительную пользу для сердца приносят имбирь и корица.

Укрепляет кости. В молочных продуктах и обогащённом растительном молоке содержится кальций и витамин D. Они жизненно важны для здоровья костей.