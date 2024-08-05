Раскрыто, чем полезны для здоровья морские водоросли

Также результаты исследований, проведённых в Университете Квинс в Белфасте, показали, что некоторые виды морских водорослей способны бороться с ростом вредных микроорганизмов у животных.

Употребление в пищу морских водорослей имеет ряд преимуществ для здоровья. Однако во многих их видах содержится большое количество йода, что может усугубить заболевания щитовидной железы либо помешать действию тиреоидных препаратов.

В некоторых отчётах говорится, что в зависимости от среды обитания виды морских водорослей могут накапливать тяжёлые металлы (кадмий, ртуть). Кадмий может быть токсичным для почек и печени.

Сейчас всё популярнее становится купание в морских водорослях. Эта практика помогает в избавлении от проблем с кожей: от старения кожи до заживления ран. В настоящее время рекомендуется такое купание спортсменам после напряжённых тренировок. Считается, что высокое содержание магния в водорослях успокаивает мышцы.

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