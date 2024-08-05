Раскрыто, чем полезны для здоровья морские водоросли

Раскрыто, чем полезны для здоровья морские водорослиИх существует несколько видов
Водоросли можно классифицировать по цвету. Это красные, зелёные и коричневые. По всему миру в пищу употребляются около 145 видов водорослей. Ценятся они за то, что имеют антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами. Также во многих морских водорослях есть фенольные и флавоноидные соединения, жирные кислоты омега-3, аминокислоты, клетчатка, витамины А, С и Е, медь, цинк и йод.
Пищевая ценность выше всего у водорослей под названием wracks. В них часто больше антиоксидантов, чем в других видов водорослей.
Также результаты исследований, проведённых в Университете Квинс в Белфасте, показали, что некоторые виды морских водорослей способны бороться с ростом вредных микроорганизмов у животных.
Употребление в пищу морских водорослей имеет ряд преимуществ для здоровья. Однако во многих их видах содержится большое количество йода, что может усугубить заболевания щитовидной железы либо помешать действию тиреоидных препаратов.
В некоторых отчётах говорится, что в зависимости от среды обитания виды морских водорослей могут накапливать тяжёлые металлы (кадмий, ртуть). Кадмий может быть токсичным для почек и печени.
Сейчас всё популярнее становится купание в морских водорослях. Эта практика помогает в избавлении от проблем с кожей: от старения кожи до заживления ран. В настоящее время рекомендуется такое купание спортсменам после напряжённых тренировок. Считается, что высокое содержание магния в водорослях успокаивает мышцы.
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