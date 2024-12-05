Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 декабря 2024, 03:45
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Раскрыто, чем так полезна овсянка для сердца и похудения

Это идеальное блюдо на завтрак
Овсянка — питательный, недорогой и универсальный добавить цельные зёрна в рацион. И вот что делает этот продукт таким полезным для здоровья.
Раскрыто, чем так полезна овсянка для сердца и похудения
© Pixabay/CC0 Public Domain

В овсе содержится бета-глюкан. Это тип растворимой клетчатки, который снижает уровень глюкозы и холестерина в крови, снижает риск возникновения болезней сердца и диабета. Также он поддерживает здоровье кишечника.

Раскрыто, чем так полезна овсянка для сердца и похудения
© Britannica

Регулярное употребление овсянки может помочь при снижении веса. Полстакана овсяных хлопьев, сваренных в стакане воды, содержат 165 калорий, 4 г клетчатки и 6 г белка. Благодаря белку и клетчатке овсянка хорошо насыщает, способствует более медленному выбросу глюкозы в кровь.

Также овсянка — отличный источник многих витаминов и минералов. В том числе магния, цинка, меди, тиамина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.