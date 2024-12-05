Раскрыто, чем так полезна овсянка для сердца и похудения

Регулярное употребление овсянки может помочь при снижении веса. Полстакана овсяных хлопьев, сваренных в стакане воды, содержат 165 калорий, 4 г клетчатки и 6 г белка. Благодаря белку и клетчатке овсянка хорошо насыщает, способствует более медленному выбросу глюкозы в кровь.

Также овсянка — отличный источник многих витаминов и минералов. В том числе магния, цинка, меди, тиамина.

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