Раскрыто, чем так полезна овсянка для сердца и похудения

Опубликовано 05 декабря 2024, 03:451 мин.
Раскрыто, чем так полезна овсянка для сердца и похуденияЭто идеальное блюдо на завтрак
Овсянка — питательный, недорогой и универсальный добавить цельные зёрна в рацион. И вот что делает этот продукт таким полезным для здоровья.
В овсе содержится бета-глюкан. Это тип растворимой клетчатки, который снижает уровень глюкозы и холестерина в крови, снижает риск возникновения болезней сердца и диабета. Также он поддерживает здоровье кишечника.
Регулярное употребление овсянки может помочь при снижении веса. Полстакана овсяных хлопьев, сваренных в стакане воды, содержат 165 калорий, 4 г клетчатки и 6 г белка. Благодаря белку и клетчатке овсянка хорошо насыщает, способствует более медленному выбросу глюкозы в кровь.
Также овсянка — отличный источник многих витаминов и минералов. В том числе магния, цинка, меди, тиамина.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова