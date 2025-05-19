Раскрыто, чем женский мозг лучше мужского

При стрессе у мужчин срабатывает реакция "бей или беги": они либо отстраняются, либо пытаются решить проблему. Женщины же, если у них что-то не так, обсуждают ситуацию, ищу поддержку.

Что касается риска, то мозг мужчин сильнее реагирует на дофамин - вещество, которое даёт азарт. Женщины же обычно взвешивают последствия.

Женщины боль ощущают острее и чаще обращаются при этом за помощью. Однако хронические состояния они переносят лучше. Мужчины же нередко терпят боль до последнего.

От природы у женщин ниже уровень серотонина. Поэтому они больше склонны к депрессиям и тревоге. В то же время мужчины более остро реагируют на дофамин: его дисбаланс может приводить к проблемам с концентрацией, импульсивности.

У женщин зона пассивного режима работает активнее. Поэтому они сильнее склонны к самоанализу, переживаниям по пустякам. У мужчин же эта зона активна меньше, поэтому им проще расслабиться и отключиться.

При любви у женщин активируются зоны, которые связаны с долгосрочными связями и эмоциональной привязанностью. Мозг мужчины же выражает любовь через действия.

Женский мозг обычно старее медленнее. Но после менопаузы вероятность развития проблем с памятью возрастает. У мужчин при этом раньше ухудшается координация и снижается скорость обработки информации. При этом ниже риск столкнуться с болезнью Альцгеймера.

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