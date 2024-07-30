Раскрыто, что эффективнее: бег на улице или на беговой дорожке

Вместе с тем беговые дорожки — это контролируемая среда. Вы можете точно задать темп, наклон и время бега. Это даёт возможность контроля над тренировкой. За счёт этого вы можете проводить структурированные интервальные тренировки, способные значительно увеличить сжигание калорий за более короткий промежуток времени. Кроме того, большинство беговых дорожек имеет функции, имитирующие тренировку на открытом воздухе. Например, вы можете у них регулировать наклон.

Выбор в конечном итоге зависит от ваших предпочтений. Но бег и на улице, и в зале по беговой дорожке могут быть эффективными для снижения веса.

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