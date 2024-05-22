Раскрыто, что лучше для похудения: эспандеры или гири

По мнению тренера, если вы хотите снизить вес, то лучше работать со свободными весами. Они отлично подходят для наращивания и поддержания мышечной массы и силы, а также предлагают большой комплекс упражнений для каждой группы мышц.

Кроме того, свободные веса универсальны. Вы можете легко выбирать нужный вам вес для текущего уровня подготовки.

Хотя свободные веса, возможно, не так удобны, как эспандеры, но они доступны и позволяют тренироваться где угодно.

Известно также, что упражнения со свободными весами стимулируют значительные гормональные реакции: повышают уровень тестостерона и гормона роста. Эти гормоны играют решающую роль в росте мышц и сжигании жира.