Раскрыто, что лучше для похудения: смузи или протеиновые коктейли

Протеиновые коктейли

Эти напитки готовят при помощи смешивания протеинового порошка с водой или молоком. Они содержат много белка, мало калорий и очень удобны. Однако часто в них не хватает других важных питательных веществ (например, клетчатки, полезных жиров, витаминов, минералов), они могут содержать различные искусственные ароматизаторы, подсластители и вредные добавки. Наконец, у протеиновых коктейлей специфические вкус и текстура.

В целом выбор между смузи и протеиновыми коктейлями зависит от ваших личных предпочтений и целей. Если ищете напиток с большим количеством питательных веществ, клетчатки и антиоксидантов, то смузи — идеальный вариант.

Но если вы сосредоточены на увеличении потребления белка и росте мышц, протеиновые коктейли могут быть эффективным вариантом. Особенно полезны они при силовых тренировках.

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