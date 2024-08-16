Раскрыто, что лучше для похудения: творог или греческий йогурт

Раскрыто, что лучше для похудения: творог или греческий йогуртОб этом рассказала диетолог
Греческий йогурт отличается высоким содержанием белка. Он нужен для снижения веса, так как хорошо насыщает, создаёт и восстанавливает ткани, поддерживает рост мышц. В банке объёмом 195 мл — примерно 20 г белка.
Также греческий йогурт богат пробиотиками. Они полезны для кишечника, что играет решающую роль в контроле веса.
По сравнению с другими видами йогурта в греческом меньше сахара. Это тоже важно для снижения веса.
Наконец, греческий йогурт универсален и его можно добавлять во многие блюда.
Как и греческий йогурт, творог богат белком. Одна чашка творога даёт 28 г белка.
Помимо этого, творог — отличный источник кальция. Он играет большую роль и в снижении веса. В твороге много казеинового белка, который переваривается медленно и хорошо насыщает.
Ещё одно преимущество творога — в низком количестве углеводов.
Если говорить о выборе между творогом и греческим йогуртом, то оба варианта имеют преимущества. С одной стороны, вы получаете много пробиотиков, низкое содержание сахара в греческом йогурте, с другой — медленно усваиваемый белок, меньшее количество углеводов. В конечном итоге всё сводится к вашим личным предпочтениям.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.