Раскрыто, что лучше для похудения: творог или греческий йогурт

Греческий йогурт отличается высоким содержанием белка. Он нужен для снижения веса, так как хорошо насыщает, создаёт и восстанавливает ткани, поддерживает рост мышц. В банке объёмом 195 мл — примерно 20 г белка.

Также греческий йогурт богат пробиотиками. Они полезны для кишечника, что играет решающую роль в контроле веса.

По сравнению с другими видами йогурта в греческом меньше сахара. Это тоже важно для снижения веса.

Наконец, греческий йогурт универсален и его можно добавлять во многие блюда.