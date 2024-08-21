Раскрыто, что нос может рассказать о вашем здоровье

Акне часто поражает и нос. Это состояние часто возникает из-за закупорки крошечных желез в коже.

Бывает и угревая сыпь другого вида — розацеа. Она чаще всего возникает на щеках и носу. В настоящее время это заболевание неизлечимо, но его можно контролировать, часто при помощи длительной терапии.

В некоторых случаях розацеа приводит к разрастанию и утолщению кожи носа. Это называется ринофимой.

При наличии розацеа повышается риск возникновения таких болезней, как высокое кровяное давление и повышенный холестерин, диабет и ревматоидный артрит.