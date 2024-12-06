Раскрыто, что полезнее для здоровья и выгоднее: свежие или замороженные фрукты

Раскрыто, что полезнее для здоровья и выгоднее: свежие или замороженные фруктыОбратите на это внимание, когда снова пойдёте в магазин
Исследования показывают, что с точки зрения питательной ценности замороженные фрукты аналогичны свежим, а иногда даже полезнее. В ходе одной работы выяснилось, что уровни витаминов C и E немного выше выше в замороженных фруктах, также в них больше антиоксидантов.
При этом свежие фрукты стоят обычно дороже замороженных, особенно если их брать не в сезон. Ягоды, к примеру, замораживаются на пике свежести (в сезон) и могут храниться в холодильнике целый год или дольше.
Свежие фрукты станут лучшим вариантом в качестве быстрого перекуса.
Вкус и текстура у свежих фруктов обычно лучше, чем у некоторых замороженных. Последние бывают пресными и кашеобразными.
В целом же фрукты в замороженном виде — удобный и более дешёвый вариант, способный заменить свежие фрукты в большинстве блюд.
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