Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 декабря 2024, 17:15
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Раскрыто, что полезнее для здоровья и выгоднее: свежие или замороженные фрукты

Обратите на это внимание, когда снова пойдёте в магазин
Благодаря употреблению большого количества фруктов вы можете защититься от болезней сердца и диабета 2 типа. Но в каком виде их покупать лучше: свежем или замороженном?
Раскрыто, что полезнее для здоровья и выгоднее: свежие или замороженные фрукты
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Исследования показывают, что с точки зрения питательной ценности замороженные фрукты аналогичны свежим, а иногда даже полезнее. В ходе одной работы выяснилось, что уровни витаминов C и E немного выше выше в замороженных фруктах, также в них больше антиоксидантов.

При этом свежие фрукты стоят обычно дороже замороженных, особенно если их брать не в сезон. Ягоды, к примеру, замораживаются на пике свежести (в сезон) и могут храниться в холодильнике целый год или дольше.

Свежие фрукты станут лучшим вариантом в качестве быстрого перекуса.

Раскрыто, что полезнее для здоровья и выгоднее: свежие или замороженные фрукты
© sagarmanis / Getty Images

Вкус и текстура у свежих фруктов обычно лучше, чем у некоторых замороженных. Последние бывают пресными и кашеобразными.

В целом же фрукты в замороженном виде — удобный и более дешёвый вариант, способный заменить свежие фрукты в большинстве блюд.

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