Раскрыто, что полезнее для здоровья и выгоднее: свежие или замороженные фрукты

Исследования показывают, что с точки зрения питательной ценности замороженные фрукты аналогичны свежим, а иногда даже полезнее. В ходе одной работы выяснилось, что уровни витаминов C и E немного выше выше в замороженных фруктах, также в них больше антиоксидантов.

При этом свежие фрукты стоят обычно дороже замороженных, особенно если их брать не в сезон. Ягоды, к примеру, замораживаются на пике свежести (в сезон) и могут храниться в холодильнике целый год или дольше.

Свежие фрукты станут лучшим вариантом в качестве быстрого перекуса.