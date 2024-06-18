Раскрыто, что полезнее для здоровья: масло канолы или растительное масло

Рапсовое масло (масло канолы). Его получают из семян растения канолы. Вкус у него нейтральный, что делает его универсальным ингредиентом. Кроме того, это масло по сравнению с другими имеет температуру дымления от средней до высокой. Это значит, что вы его можете использовать при жарке или запекании в духовке.

В основном в масле канолы содержатся полезные ненасыщенные жиры. Также это масло считается хорошим источником жирных кислот омега-3 и омега-6, которые снижают уровень «плохого» холестерина. Хоть в масле канолы есть и насыщенные жиры, их уровень является самым низким (7%) среди обычных кулинарных масел.