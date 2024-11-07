Раскрыто, что происходит с нашим организмом, когда мы едим много сахара

Истощение, плохой сон. Из-за сладкого происходят скачки уровня сахара в крови. Со временем они могут нарушить энергетический баланс тела, что приведёт к постоянной усталости. Также потребление большого количества добавленного сахара может нарушать режим сна. Организм будет вырабатывать больше кортизола, а вам станет труднее заснуть. Также нехватка сна связана с нарушением уровня гормонов, связанных с аппетитом.

Кариес. Чем чаще вы едите сладкие продукты, тем больше кислоты вырабатывается во рту. Это приводит к разрушению эмали.

Акне. У некоторых людей из-за большого количества сладкого нарушается реакция организма на инсулин. Избыток этого гормона может привести к тому, что железы будут вырабатывать больше кожного сала.

Старение кожи. Некоторые исследования показывают, что употребление большого количества добавленного сахара ускоряет старение кожи.

Увеличение веса и ожирение. Обычно продукты с добавленным сахаром калорийны и не насыщают.

Высокое кровяное давление. Диеты с большим количеством добавленного сахара могут приводить к повышению кровяного давления, способствуя увеличению веса и повышению резистентности к инсулину. Это всё — факторы риска возникновения гипертонии.

Болезни сердца. Употребление большого количества высокосахаристых ультраобработанных продуктов может увеличить количество триглицеридов. Этот тип жира связан с сердечными заболеваниями. Также сладости могут снизить уровень «хорошего» холестерина, который защищает сердце.