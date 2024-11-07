Раскрыто, что происходит с нашим организмом, когда мы едим много сахара

Раскрыто, что происходит с нашим организмом, когда мы едим много сахараВот к каким последствиям нужно быть готовым
Истощение, плохой сон. Из-за сладкого происходят скачки уровня сахара в крови. Со временем они могут нарушить энергетический баланс тела, что приведёт к постоянной усталости. Также потребление большого количества добавленного сахара может нарушать режим сна. Организм будет вырабатывать больше кортизола, а вам станет труднее заснуть. Также нехватка сна связана с нарушением уровня гормонов, связанных с аппетитом.
Кариес. Чем чаще вы едите сладкие продукты, тем больше кислоты вырабатывается во рту. Это приводит к разрушению эмали.
Акне. У некоторых людей из-за большого количества сладкого нарушается реакция организма на инсулин. Избыток этого гормона может привести к тому, что железы будут вырабатывать больше кожного сала.
Старение кожи. Некоторые исследования показывают, что употребление большого количества добавленного сахара ускоряет старение кожи.
Увеличение веса и ожирение. Обычно продукты с добавленным сахаром калорийны и не насыщают.
Высокое кровяное давление. Диеты с большим количеством добавленного сахара могут приводить к повышению кровяного давления, способствуя увеличению веса и повышению резистентности к инсулину. Это всё — факторы риска возникновения гипертонии.
Болезни сердца. Употребление большого количества высокосахаристых ультраобработанных продуктов может увеличить количество триглицеридов. Этот тип жира связан с сердечными заболеваниями. Также сладости могут снизить уровень «хорошего» холестерина, который защищает сердце.
Жировая дистрофия печени. Регулярное употребление большого количества добавленного сахара может привести к развитию неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).
Диабет 2 типа. Если много есть ультраобработанных продуктов и употреблять сладких напитков, это приведёт к увеличению веса. Особенно вокруг живота. Это один из факторов риска развития резистентности к инсулину.
Рак. Рационы с высоким содержанием добавленного сахара и низким содержанием основных питательных веществ могут повысить риск возникновения рака из-за таких процессов, как ожирение, резистентность к инсулину, воспаление.
Депрессия. Высокое потребление добавленного сахара может привести к колебаниям уровня сахара в крови. Это способствует возникновению перепадов настроения, раздражительности и усталости. Всё это может усугубить депрессию.
Заболевания почек. Из-за нерегулируемого уровня сахара в крови со временем может нарушиться работа почек.
Подагра. Употребление большого количества добавленного сахара может повысить уровень мочевой кислоты в крови. Это может привести к образованию кристаллов в суставах и вызвать болезненные приступы подагры.
Снижение познавательных способностей. Чрезмерное потребление добавленного сахара вызывает воспаление, резистентность к инсулину и стрессу в организме. Со временем это может повредить нейроны (нервные клетки, которые посылают и получают сигналы от мозга), нарушить коммуникацию между клетками и мозгом.
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