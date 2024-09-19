Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 сентября 2024, 15:00
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Раскрыто, что происходит с организмом, если не спать несколько суток

Каждый из нас проводит во сне от 15 до 30 лет
Многие из нас проводили хотя бы одну ночь без сна. Например, в студенчестве. Но как отреагирует организм, если бодрствовать несколько суток подряд?
Раскрыто, что происходит с организмом, если не спать несколько суток
© stockcake

Сутки

Вам может быть тяжело на чём-то сосредоточиться, а голова у вас начнёт гудеть. Также у вас появится сильный аппетит. Даже если вы постоянно станете пить кофе, эффект от него продлится недолго.

Двое суток

В это время организм входит в режим экстренного энергосбережения. Вы начнёте спать на ходу, при этом даже не будете этого осознавать. Работать в этом состоянии почти нереально. Кроме того, согласно научным данным, после двух суток без сна количество клеток, которые защищают нас от вирусов и образования опухолей, уменьшается на 37%.

Раскрыто, что происходит с организмом, если не спать несколько суток
© stockcake

Трое суток

Работа почти всех органов нарушается. Также вы начнёте двигаться, как будто вы сильно пьяны. Речь у вас станет невнятной, появится озноб, нервный тик. Более того, вы станете видеть галлюцинации, у вас появятся бредовые идеи, паранойя. Это состояние уже считается опасным для человека.

Четверо суток

У вас полностью искажается восприятие реальности. Думать вы можете только о том, чтобы поскорее уснуть. У вас возникает «психоз недосыпания» — состояние, при котором стирается грань между вымыслом и реальностью.

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