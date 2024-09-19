Раскрыто, что происходит с организмом, если не спать несколько суток

Раскрыто, что происходит с организмом, если не спать несколько сутокКаждый из нас проводит во сне от 15 до 30 лет
Сутки
Вам может быть тяжело на чём-то сосредоточиться, а голова у вас начнёт гудеть. Также у вас появится сильный аппетит. Даже если вы постоянно станете пить кофе, эффект от него продлится недолго.
Двое суток
В это время организм входит в режим экстренного энергосбережения. Вы начнёте спать на ходу, при этом даже не будете этого осознавать. Работать в этом состоянии почти нереально. Кроме того, согласно научным данным, после двух суток без сна количество клеток, которые защищают нас от вирусов и образования опухолей, уменьшается на 37%.
Трое суток
Работа почти всех органов нарушается. Также вы начнёте двигаться, как будто вы сильно пьяны. Речь у вас станет невнятной, появится озноб, нервный тик. Более того, вы станете видеть галлюцинации, у вас появятся бредовые идеи, паранойя. Это состояние уже считается опасным для человека.
Четверо суток
У вас полностью искажается восприятие реальности. Думать вы можете только о том, чтобы поскорее уснуть. У вас возникает «психоз недосыпания» — состояние, при котором стирается грань между вымыслом и реальностью.
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