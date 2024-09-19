Раскрыто, что происходит с организмом, если не спать несколько суток

Каждый из нас проводит во сне от 15 до 30 лет

Многие из нас проводили хотя бы одну ночь без сна. Например, в студенчестве. Но как отреагирует организм, если бодрствовать несколько суток подряд?