Раскрыто, что происходит с организмом, когда мы регулярно едим квашеную капусту

Раскрыто, что происходит с организмом, когда мы регулярно едим квашеную капустуВот каких эффектов стоит ожидать
Вот несколько полезных свойств квашеной капусты, подтверждённых наукой.
Улучшение пищеварения. Одна порция квашеной капусты даёт 4 г клетчатки. Она необходима для хорошего пищеварения и регулярной дефекации. Бет Розен, зарегистрированный диетолог, специализирующийся на здоровье кишечника, говорит, что в такой капусте много нерастворимой клетчатки. Она помогает увеличивать объём стула и выводить отходы.
Улучшение здоровья кишечника. Стресс, диета и образ жизни, факторы окружающей среды и генетика со временем могут нарушить баланс бактерий в кишечнике. Решить эту проблему можно при помощи употребления квашеной капусты. Это ферментированная пища, которая может поддерживать здоровье кишечника. Согласно исследованиям, употребление ферментированных продуктов влияет на кишечнике в долгосрочной и краткосрочной перспективе.
Укрепление иммунитета. Квашеная капуста является источником витамина С. Научные работы демонстрируют, что ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, уменьшают воспаление, способное ослабить иммунную систему.
Лучшее состояние кожи. Витамин С в квашеной капусте влияет и на кожу. Он нужен для создания коллагена, структурного белка, который помогает коже оставаться упругой и эластичной. Также этот витамин блокирует солнечные ультрафиолетовые лучи и защищает от повреждения свободными радикалами, ускоряющими старение.
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