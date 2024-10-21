Раскрыто, что происходит с организмом, когда мы регулярно едим квашеную капусту

Вот несколько полезных свойств квашеной капусты, подтверждённых наукой.

Улучшение пищеварения. Одна порция квашеной капусты даёт 4 г клетчатки. Она необходима для хорошего пищеварения и регулярной дефекации. Бет Розен, зарегистрированный диетолог, специализирующийся на здоровье кишечника, говорит, что в такой капусте много нерастворимой клетчатки. Она помогает увеличивать объём стула и выводить отходы.

Улучшение здоровья кишечника. Стресс, диета и образ жизни, факторы окружающей среды и генетика со временем могут нарушить баланс бактерий в кишечнике. Решить эту проблему можно при помощи употребления квашеной капусты. Это ферментированная пища, которая может поддерживать здоровье кишечника. Согласно исследованиям, употребление ферментированных продуктов влияет на кишечнике в долгосрочной и краткосрочной перспективе.