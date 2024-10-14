Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 октября 2024, 01:30
1 мин.

Раскрыто, что произойдёт с организмом, если пить огуречную воду каждый день целый месяц

Это выяснила заместитель редактора издания Eat This, Not That
Огуречная вода кажется здоровым напитком. Алекса Меллардо рассказала, какие преимущества для здоровья она получила через 30 дней употребления этой воды.
Раскрыто, что произойдёт с организмом, если пить огуречную воду каждый день целый месяц
© Cook for Your Life

Кожа стала выглядеть более свежей и здоровой. В течение месяца на коже Алексы совсем не было прыщей. Чтобы заметить это, ей потребовалось около двух недель. Эми Гудсон, зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по спортивной диетологии, говорит, что огурцы содержат много кремния, полезного для кожи. Также в этих овощах есть витамин B5, помогающий лечить акне.

Алекса начала пить больше воды, чем обычно. Огуречная вода кажется более приятной на вкус именно в летние месяцы. Правда, один из её недостатков состоит в том, что она считается мочегонным средством.

Раскрыто, что произойдёт с организмом, если пить огуречную воду каждый день целый месяц
© Shutterstock

Употребление огуречной воды превратилось в привычку. Её можно приготовить ещё с вечера. Для этого нужно нарезать огурец ломтиками, положить их в кувшин с водой и поставить всё в холодильник.

Уменьшилось вздутие живота. По словам Гудсон, огуречная вода имеет такой эффект за счёт содержания клетчатки в огурцах. Также в подобной воде очень мало калорий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.