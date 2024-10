Раскрыто, что произойдёт с организмом, если пить огуречную воду каждый день целый месяц

Это выяснила заместитель редактора издания Eat This, Not That

Огуречная вода кажется здоровым напитком. Алекса Меллардо рассказала, какие преимущества для здоровья она получила через 30 дней употребления этой воды.