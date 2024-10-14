Раскрыто, что произойдёт с организмом, если пить огуречную воду каждый день целый месяц

Кожа стала выглядеть более свежей и здоровой. В течение месяца на коже Алексы совсем не было прыщей. Чтобы заметить это, ей потребовалось около двух недель. Эми Гудсон, зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по спортивной диетологии, говорит, что огурцы содержат много кремния, полезного для кожи. Также в этих овощах есть витамин B5, помогающий лечить акне.

Алекса начала пить больше воды, чем обычно. Огуречная вода кажется более приятной на вкус именно в летние месяцы. Правда, один из её недостатков состоит в том, что она считается мочегонным средством.