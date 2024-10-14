Раскрыто, что произойдёт с организмом, если пить огуречную воду каждый день целый месяц

Раскрыто, что произойдёт с организмом, если пить огуречную воду каждый день целый месяцЭто выяснила заместитель редактора издания Eat This, Not That
Кожа стала выглядеть более свежей и здоровой. В течение месяца на коже Алексы совсем не было прыщей. Чтобы заметить это, ей потребовалось около двух недель. Эми Гудсон, зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по спортивной диетологии, говорит, что огурцы содержат много кремния, полезного для кожи. Также в этих овощах есть витамин B5, помогающий лечить акне.
Алекса начала пить больше воды, чем обычно. Огуречная вода кажется более приятной на вкус именно в летние месяцы. Правда, один из её недостатков состоит в том, что она считается мочегонным средством.
Употребление огуречной воды превратилось в привычку. Её можно приготовить ещё с вечера. Для этого нужно нарезать огурец ломтиками, положить их в кувшин с водой и поставить всё в холодильник.
Уменьшилось вздутие живота. По словам Гудсон, огуречная вода имеет такой эффект за счёт содержания клетчатки в огурцах. Также в подобной воде очень мало калорий.
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