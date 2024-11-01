Раскрыто, что случится с организмом, если пить энергетики каждый день

Вот с чем вы можете столкнуться, если станете регулярно пить энергетические напитки.

Вы почувствуете себя более бодрым, улучшите спортивные результаты. Согласно некоторым исследованиям, кофеин связан с повышением концентрации внимания, улучшением настроения, более быстрой реакцией и физической выносливостью. Однако его воздействие зависит от того, насколько вы чувствительны к кофеину, хорошо ли вы его переносите, а также от его количества.

Скорее всего, ваша нервная система сойдёт с ума. Исследование 2019 года показало, что в больших количествах кофеин и другие стимуляторы в энергетиках могут навредить нервной системе. Они способны привести к повышению артериального давления, увеличению частоты сердечных сокращений и учащению дыхания. Также эти стимуляторы могут вызывать беспокойство, нервозность или проблемы со сном.