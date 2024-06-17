Раскрыто, что вызывает социальную тревогу и как её преодолеть

Почему же возникает социальная тревожность? Ведь люди — самый общительный вид на свете. И в этом секрет успеха: мы всегда готовы к сотрудничеству с другими в отличие от других животных.

Способность взаимодействовать с другими, понимать, предвидеть и координировать свои действия с ними, доставлять им удовольствие и успокаивать их, даже манипулировать ими посредством обмана — эти качества приводили к успеху в примитивных человеческих обществах. Самые успешные особи размножаются больше, поэтому данные черты характера получили широкое распространение.

Нам в целом нужно гораздо больше умственных способностей, чтобы взаимодействовать с другими людьми, чем чтобы просто быть быстрым или сильным. Именно поэтому наш мозг со временем стал таким мощным.

Наш мозг в целом сильно ориентирован на взаимодействие с другими. На это указывает наличие языка (средства общения), эмпатии, мимики, чувства и вины и смущения. У нас даже есть системы в полосатом теле, прямо в самом центре мозга, которые заставляют испытывать удовольствие и получать вознаграждение, когда мы позитивно взаимодействуем с другими и получаем их одобрение. Так почему же тогда многие бояться социальных взаимодействий?