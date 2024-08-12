Раскрыто, действительно ли женщины более выносливые, чем мужчины

С точки зрения физиологии у мужчин обычно больше мышечных волокон типа II («быстро сокращающиеся»), которые помогают в видах спорта, где нужна мощность, типа спринта. У женщин больше мышечных волокон типа I («медленно сокращающиеся», или окислительные), они дают меньше силы, но более устойчивы к усталости. То есть они идеально подходят для соревнований на сверхвыносливость.

Другая теория утверждает, что женщины лучше мужчин сжигают жир в качестве топлива, поэтому у них есть запас необходимых углеводов. Также исследования показывают, что женщины с большей вероятностью будут поддерживать постоянный темп, а не быстро напрягаться.

По мнению спортивных психологов, женщины лучше переносят боль, переосмысливая усталость и наслаждаясь процессом, а не зацикливаясь на результате.