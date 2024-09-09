Раскрыто, есть ли реальная польза для здоровья от прохождения 10 тысяч шагов в день

Японская компания Yamasa когда-то создала первый в мире шагомер Manpo-kei. Это название переводится как «измеритель 10 000 шагов». Частично это связано с тем, что иероглиф «10 000» (万 — Ман) визуально похож на шагающего человека. На тот момент также считалось, что этого количества шагов достаточно для хорошего здоровья.

Согласно результатам современных исследований, ходьба — это действительно важный фактор здорового образа жизни. Но специалисты по-разному говорят о необходимом для этого количестве шагов. Одни исследования демонстрируют, что 10 тысяч шагов в сутки укрепляют мышцы, снижают риск возникновения ожирения, улучшают здоровье сердца, а другие показывают, что те же результаты дают 6−8 тысяч шагов в день.