Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 ноября 2024, 18:45
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Раскрыто, где ещё (кроме мозга) хранятся воспоминания

Это показало недавнее исследование
Результаты научной работы, опубликованной в Nature Communications, показали, что способность к запоминанию - это функция не только мозга. Ей обладают все клетки нашего организма.
Раскрыто, где ещё (кроме мозга) хранятся воспоминания
© Peachey Counselling

Ведущий автор нового исследования Николай Кукушкин из Нью-Йоркского университета вместе с коллегами провёл эксперименты. Для этого учёные взяли клетки нервной ткани и почек, которые с мозгом не связаны. Далее они стали воздействовать на клетки при помощи специальных химических сигналов, которые имитируют работу нейронов.

Раскрыто, где ещё (кроме мозга) хранятся воспоминания
© ИИ Copilot Designer//DALL·E 3

Ген, аналогичный тому, что активируется при формировании памяти, реагировать на характер химических импульсов. Когда сигналы эксперты подавали с перерывами, то этот ген памяти активировался намного сильнее, чем когда сигнал был непрерывным.

Это значит, что распределённое обучение - это механизм, который присущ вообще всем клеткам. То есть каждая клетка нашего организма может формировать собственные воспоминания.

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