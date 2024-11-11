Раскрыто, где ещё (кроме мозга) хранятся воспоминания

Раскрыто, где ещё (кроме мозга) хранятся воспоминанияЭто показало недавнее исследование
Ведущий автор нового исследования Николай Кукушкин из Нью-Йоркского университета вместе с коллегами провёл эксперименты. Для этого учёные взяли клетки нервной ткани и почек, которые с мозгом не связаны. Далее они стали воздействовать на клетки при помощи специальных химических сигналов, которые имитируют работу нейронов.
Ген, аналогичный тому, что активируется при формировании памяти, реагировать на характер химических импульсов. Когда сигналы эксперты подавали с перерывами, то этот ген памяти активировался намного сильнее, чем когда сигнал был непрерывным.
Это значит, что распределённое обучение - это механизм, который присущ вообще всем клеткам. То есть каждая клетка нашего организма может формировать собственные воспоминания.
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