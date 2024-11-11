Раскрыто, где ещё (кроме мозга) хранятся воспоминания

Ген, аналогичный тому, что активируется при формировании памяти, реагировать на характер химических импульсов. Когда сигналы эксперты подавали с перерывами, то этот ген памяти активировался намного сильнее, чем когда сигнал был непрерывным.

Это значит, что распределённое обучение - это механизм, который присущ вообще всем клеткам. То есть каждая клетка нашего организма может формировать собственные воспоминания.

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