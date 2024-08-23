Раскрыто, из чего делают гематоген и чем он полезен для здоровья

Раскрыто, из чего делают гематоген и чем он полезен для здоровьяЧасто такие батончики продаются в аптеках
Гематоген - это препарат, который стимулирует кроветворение. Главный его компонент - гемоглобин. Для создания гематогена используется гемоглобин из крови крупного рогатого скота. В 50-граммовой плитке этого продукта содержится 6 мкг железа.
Основа гематогена - кровавая масса в форме чёрного пищевого альбумина. При этом в данный батончик добавляют и другие компоненты: мёд, джем, аскорбиновую кислоту, сгущёнку и пр.
Вообще придумывали изначально гематоген как средство от анемии и дефицита железа. Вместе с этим продуктом в организм поступают белок, все аминокислоты. Также благодаря употреблению гематогена улучшается усвоение железа, растёт уровень гемоглобина, укрепляется иммунитет.
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