Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 августа 2024, 08:15
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Раскрыто, из чего делают гематоген и чем он полезен для здоровья

Часто такие батончики продаются в аптеках
Большинство из нас считает гематоген полезной пищевой добавкой. Но так ли это в действительности?
Раскрыто, из чего делают гематоген и чем он полезен для здоровья
© Sergei Frolov

Гематоген - это препарат, который стимулирует кроветворение. Главный его компонент - гемоглобин. Для создания гематогена используется гемоглобин из крови крупного рогатого скота. В 50-граммовой плитке этого продукта содержится 6 мкг железа.

Основа гематогена - кровавая масса в форме чёрного пищевого альбумина. При этом в данный батончик добавляют и другие компоненты: мёд, джем, аскорбиновую кислоту, сгущёнку и пр.

Раскрыто, из чего делают гематоген и чем он полезен для здоровья
© frimufilms on Freepik

Вообще придумывали изначально гематоген как средство от анемии и дефицита железа. Вместе с этим продуктом в организм поступают белок, все аминокислоты. Также благодаря употреблению гематогена улучшается усвоение железа, растёт уровень гемоглобина, укрепляется иммунитет.

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