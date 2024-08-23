Раскрыто, из чего делают гематоген и чем он полезен для здоровья

Гематоген - это препарат, который стимулирует кроветворение. Главный его компонент - гемоглобин. Для создания гематогена используется гемоглобин из крови крупного рогатого скота. В 50-граммовой плитке этого продукта содержится 6 мкг железа.

Основа гематогена - кровавая масса в форме чёрного пищевого альбумина. При этом в данный батончик добавляют и другие компоненты: мёд, джем, аскорбиновую кислоту, сгущёнку и пр.