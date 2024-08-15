Раскрыто, как алкоголь убивает иммунную систему человека

Один из наиболее вредных для нашей иммунной системы напитков — это алкоголь. И есть множество причин, по которым злоупотребление спиртным ослабляет иммунитет.

Прежде всего, алкоголь приводит к обезвоживанию. Это всегда плохо сказывается на иммунной системе.

Далее — алкогольные напитки негативно влияют на иммунные клетки. Часто в таких напитках содержится и сахар, причём много. Это тоже плохо для иммунитета.