Раскрыто, как алкоголь убивает иммунную систему человека

Опубликовано 15 августа 2024, 22:30
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Раскрыто, как алкоголь убивает иммунную систему человекаБудьте осторожны
Наш рацион влияет на иммунитет. Поддерживать его работу помогают витамины С, D, бета-каротин, белок, цинк, пробиотики. А вот с алкогольными напитками всё наоборот.
Один из наиболее вредных для нашей иммунной системы напитков — это алкоголь. И есть множество причин, по которым злоупотребление спиртным ослабляет иммунитет.
Прежде всего, алкоголь приводит к обезвоживанию. Это всегда плохо сказывается на иммунной системе.
Далее — алкогольные напитки негативно влияют на иммунные клетки. Часто в таких напитках содержится и сахар, причём много. Это тоже плохо для иммунитета.
Вредит иммунитету употребление и большего количества алкоголя, чем рекомендуется. Для женщин это не более одной порции в сутки, а для мужчин — не более двух. Особенно опасны запои илитяжёлые пьянки.
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