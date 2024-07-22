Раскрыто, как алкоголь влияет на биологический возраст человека

Существуют два метода определения биологического возраста, которые имеют надёжные доказательства связи алкоголя с телесным вредом. Это длина теломер и эпигенетический возраст. Вот как их может изменить спиртное.

Употребление алкоголя может сделать ДНК уязвимой к повреждениям. И это плохо. Более короткая длина теломер связана с болезнью Альцгеймера, раком и ишемической болезнью сердца. В рамках одного исследования, проведённого в 2022 году, выяснилось, что чем больше люди пили, тем короче были их теломеры. Это значит, что алкоголь вызывает биологическое старение организма.

Оказалось, что употребление более 29 единиц алкоголя в неделю (примерно десять бокалов вина крепостью 14% по 250 мл) связано с возрастным изменением длины теломер на один-два года по сравнению с употреблением менее шести единиц в неделю (примерно два больших бокала вина крепостью 250 мл).

Те, кто страдал расстройством, связанным с употреблением алкоголя, постарели на 3−6 лет больше.

Однако неясно, как алкоголь укорачивает теломеры.