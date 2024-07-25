Раскрыто, как бактерии в кишечнике помогают добиться лучших спортивных результатов

Исследования показали, что некоторые штаммы пробиотических бактерий могут улучшить барьерную функцию, уменьшить системное воспаление и потенциально улучшить спортивные результаты. Происходит это за счёт смягчения побочных эффектов высокоинтенсивных упражнений. Вы можете увеличить для этого потребление ферментированных продуктов, таких как йогурт и маринованные овощи, чтобы повысить разнообразие микробиома и уменьшить системное воспаление.

В некоторых случаях здоровая пища может также давать организму ключевые метаболиты, которые производят микробы. Научные работы показывают, что эти метаболиты (постбиотики или миметики упражнений) повышают мышечную силу и производительность упражнений. Часть из них действует ещё и как пребиотики, то есть подпитывает рост здоровых микробов и помогаёт восстановить повреждённый микробиом.

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