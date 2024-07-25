Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 июля 2024, 18:45
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Раскрыто, как бактерии в кишечнике помогают добиться лучших спортивных результатов

Это особенно важно для плавания, велоспорта, гребли, марафонского бега
Известно, что микробиом кишечника тоже может повлиять на результаты соревнований. Всё потому, что он воздействует на митохондрии — крошечные электростанции внутри клеток.
Раскрыто, как бактерии в кишечнике помогают добиться лучших спортивных результатов
© Enbiosis

Микробиом кишечника отвечает за бесперебойную работу обмена веществ, иммунной системы и мозга. Исследования показали, что у выносливых спортсменов микробиом кишечника отличается от микробиома в целом. У некоторых элитных бегунов обнаруживается Veillonella. Этот организм способен повысить порог лактата, то есть то, насколько долго спортсмен может выдерживать интенсивную нагрузку.

Здоровое питание играет решающую роль для микробиома и состояния митохондрий.

Раскрыто, как бактерии в кишечнике помогают добиться лучших спортивных результатов
© Physicians Committee for Responsible Medicine

Исследования показали, что некоторые штаммы пробиотических бактерий могут улучшить барьерную функцию, уменьшить системное воспаление и потенциально улучшить спортивные результаты. Происходит это за счёт смягчения побочных эффектов высокоинтенсивных упражнений. Вы можете увеличить для этого потребление ферментированных продуктов, таких как йогурт и маринованные овощи, чтобы повысить разнообразие микробиома и уменьшить системное воспаление.

В некоторых случаях здоровая пища может также давать организму ключевые метаболиты, которые производят микробы. Научные работы показывают, что эти метаболиты (постбиотики или миметики упражнений) повышают мышечную силу и производительность упражнений. Часть из них действует ещё и как пребиотики, то есть подпитывает рост здоровых микробов и помогаёт восстановить повреждённый микробиом.

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