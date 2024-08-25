Раскрыто, как без вреда для здоровья спать днём

Перед тем как вздремнуть днём, найдите тихое, тёмное и прохладное место и установите таймер на 15 или 20 минут. Даже если вы не почувствуете, что спали, это всё равно принесёт пользу организму. Люди не ощущают, что спят, пока не достигнут более глубокого, медленноволнового сна на третьей стадии.

Однако тем, кто испытывает проблемы со сном по ночам, лучше избегать дневного сна.

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