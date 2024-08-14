Раскрыто, как экстремальная жара влияет на психику человека

Доктор Асим Шах отметил, что экстремальное тепло может вызвать гнев, раздражительность, агрессию, дискомфорт, стресс, усталость. Это связано с воздействием сильной жары на серотонин — нейромедиатор, регулирующий сон, настроение и поведение.

Наиболее уязвимы к жаре люди с уже имеющимися проблемами психического здоровья, а также те, кто злоупотребляет наркотиками и алкоголем.