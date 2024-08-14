Раскрыто, как экстремальная жара влияет на психику человека

Раскрыто, как экстремальная жара влияет на психику человекаБудьте осторожны
Доктор Асим Шах отметил, что экстремальное тепло может вызвать гнев, раздражительность, агрессию, дискомфорт, стресс, усталость. Это связано с воздействием сильной жары на серотонин — нейромедиатор, регулирующий сон, настроение и поведение.
Наиболее уязвимы к жаре люди с уже имеющимися проблемами психического здоровья, а также те, кто злоупотребляет наркотиками и алкоголем.
Все психические заболевания в жару обостряются, так как она приводит к большей утомляемости, раздражительности и тревожности. Кроме того, она может усугубить депрессивные эпизоды.
Обычно всё начинается с раздражительности, снижения мотивации, агрессивного поведения и иногда затуманивания сознания. В худших случаях появляются спутанность сознания и дезориентация.
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