Раскрыто, как GM-диета помогает сбросить вес

Диета GM имеет строгий ежедневный график питания. В первый день можно есть только фрукты, за исключением бананов. Второй день посвящён овощам, причём упор делается на сырые или приготовленные. В третий день разрешено сочетать овощи и фрукты, кроме картофеля и бананов. На четвёртый день разрешается употреблять бананы и молоко. К пятому дню вы можете есть ограниченные порции нежирного мяса (например, рыбы либо курицы) и помидоров. В шестой день нужно употреблять ограниченные порции нежирного мяса и неограниченное количество овощей (кроме картошки). На седьмой день вы можете употреблять фрукты, овощи, коричневый рис и фруктовый сок.

При GM-диете быстрая потеря веса происходит в основном за счёт воды и гликогена. Они могут прийти в норму, когда вы перейдёте на свой обычный рацион. Поэтому данный рацион — это точно не метод устойчивого и здорового снижения веса.

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