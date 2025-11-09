Раскрыто, как именно погибают люди при тропических циклонах

Результаты исследования оказались поразительными. Вероятность смерти от различных причин неизменно возрастала после тропического циклона. Пик этого риска приходился обычно на первые две недели после циклона, а после этого быстро снижался.

В течение первых двух недель сильнее всего повышалась вероятность смертности от заболеваний почек (на 92%) и травм (на 21%) на циклон-день в первую неделю. Слабее был рост смертности от диабета (15%), нейропсихических расстройств (таких как эпилепсия) (12%), инфекционных заболеваний (11%), заболеваний кишечника (6%), респираторных заболеваний (4%), сердечно-сосудистых заболеваний (2%) и рака (2%). Связано это всё было сразу с несколькими факторами: перебоями в предоставлении базовой медицинской помощи, ограниченным доступом к лекарствам, повышенным физическим и психологическим стрессом.

Также было обнаружено, что осадки от тропических циклонов сильнее связаны со смертями, чем ветер. Особенно в случае болезней сердца.