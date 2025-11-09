Раскрыто, как именно погибают люди при тропических циклонах

Раскрыто, как именно погибают люди при тропических циклонахДля этого учёные изучили 217 циклонов по всему миру
Команда учёных в рамках нового исследования собрала данные из 1356 сообществ в Австралии, Бразилии, Канаде, Южной Корее, Мексике, Новой Зеландии, Филиппинах, Тайване и Таиланде в период с 2000 по 2019 год. Также эксперты объединили данные о смертности с моделированием ветрового и осадочного режимов для каждого циклона, учли сезонные колебания смертности и другие факторы.
Результаты исследования оказались поразительными. Вероятность смерти от различных причин неизменно возрастала после тропического циклона. Пик этого риска приходился обычно на первые две недели после циклона, а после этого быстро снижался.
В течение первых двух недель сильнее всего повышалась вероятность смертности от заболеваний почек (на 92%) и травм (на 21%) на циклон-день в первую неделю. Слабее был рост смертности от диабета (15%), нейропсихических расстройств (таких как эпилепсия) (12%), инфекционных заболеваний (11%), заболеваний кишечника (6%), респираторных заболеваний (4%), сердечно-сосудистых заболеваний (2%) и рака (2%). Связано это всё было сразу с несколькими факторами: перебоями в предоставлении базовой медицинской помощи, ограниченным доступом к лекарствам, повышенным физическим и психологическим стрессом.
Также было обнаружено, что осадки от тропических циклонов сильнее связаны со смертями, чем ветер. Особенно в случае болезней сердца.